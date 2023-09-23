Их нельзя уволить. Названы нардепы, не появляющиеся в Раде: партнер Коломойского и другие

На работу в Верховную Раду не появляется пятеро народных депутатов, они не получают зарплату, но уволить их за это тоже невозможно, заявил глава парламента Руслан Стефанчук в интервью Радио Свобода.

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"Таких депутатов несколько. Это депутат Шахов, депутат Лабунская, депутат Палица, депутат...(можно я уточню?) Там их еще буквально один-два, два осталось. То есть это те люди, которые, по результатам голосования, я вижу их неприсутствие в зале", – сказал он.

Позже пресс-служба чиновника предоставила полный перечень этих нардепов.

Анжелика Лабунская – фракция Батькивщина, избранная по списку партии, также является депутатом Житомирского облсовета. Движение Чесно пишет, что политика пропустила 84% голосований в промежутке с начала 2022 года и до мая 2023 года.

Игорь Палица – депутатская группа За Майбутне, избранный по мажоритарному округу в качестве самовыдвиженца, один из руководителей партии "За Майбутнє" на местных выборах 2020 года. Политик является бизнес-партнером Игоря Коломойского. Палица пропустил 56% голосований в промежутке с начала 2022 года и до мая 2023 года – данные Чесно.

Степан Ивахов – депутатская группа За Майбутне, мажоритарщик-самовыдвиженец. Пропустил 69% голосований в промежутке с начала 2022 года до мая 2023 года, сообщают активисты.

Федор Христенко – запрещенная партия ОПЗЖ, мажоритарщик из Донецкой области. Политик пропустил 94% голосований в промежутке с начала 2022 года по май 2023 года. После начала полномасштабного вторжения не только не появляется на заседаниях совета, но и скрывает местонахождение и не выражается в соцсетях, сообщало местное СМИ.

Христенко был среди восьми нардепов, не поддержавших санкции против РФ и не осудивших признание российских террористических образований на востоке Украины 22 февраля 2022 года.

Сергей Шахов – депутатская группа Довира, мажоритарщик-самовыдвиженец из Луганской области. По данным, пропустил 37% голосований в промежутке с начала 2022 года и до мая 2023 года. 31 марта был объявлен в розыск Высшим антикоррупционным судом по делу о недекларировании имущества на 88 млн. грн.

По словам Стефанчука, он периодически посылает этим депутатам письма и просит прийти на работу, однако невозможно лишить их мандата за прогулы заседаний.

Увольнение депутатов за прогулы действительно не предусмотрено законодательством.

Стефанчук считает, что в парламенте не найдется голосов для запрета УПЦ Московского патриархата.

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