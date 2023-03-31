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Антикоррупционный суд объявил нардепа в розыск

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31.03.2023, 12:43
Антикоррупционный суд объявил нардепа в розыск - Фото
Сергей Шахов (Фото: LIGA.net)

Высший антикоррупционный суд объявил в розыск народного депутата по делу о недекларировании имущества на 88 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщили LIGA.net собеседники в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Сергее Шахове.

22 ноября 2021 года Шахову вручили подозрение в недекларировании имущества и доходов на 60 млн грн.

По версии следствия, Шахов в декларации за 2020 год не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и находившихся в его пользовании офисе, а также имуществе и доходах, владелицей которых является его гражданская жена.

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31 марта 2023 года в пресс-службе САП сообщили, что Шахов "неоднократно без уважительных причин не являлся в суд".

Кроме того, нардеп якобы проигнорировал два штрафа на общую сумму 15 700 грн, которые он был обязан уплатить за неявку в судебное заседание и "неисполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда".

21 февраля 2023 года нардеп еще раз проигнорировал заседание, пишут правоохранители. Судя по неявке, суд объявил его в розыск.

Вместе с тем нардеп скрывается от суда, пишут в САП.

  • 23 апреля 2021 года журналисты обнаружили коттеджи под Киевом, квартиры и парко-места в центре столицы, земельные участки и доли в уставных капиталах ряда компаний, записанные на гражданскую жену депутата Шахова, о которой он не упоминал в отчетности.
  • 4 ноября того же года НАБУ провело обыски в доме, принадлежащем гражданской жене Шахова.
Мілана Головань
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