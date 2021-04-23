Депутат Шахов не указал в декларации гражданскую жену и ее имущество – "Схемы"

Народный депутат от группы Доверие Сергей Шахов в декларации за 2020 год не указал гражданскую жену и оформленное на нее многочисленное элитное имущество. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

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Как выяснили журналисты, гражданскую жену Шахова зовут Инна Журба.

По данным "Схем", на нее записано имение в коттеджном городке Киевской области "Солнечная долина" площадью более 600 кв м. Также у нее в собственности 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров. В мае 2020-го Журба также стала владелицей восьми квартир и восьми паркомест в элитной многоэтажке на Печерске, говорится в расследовании (по подсчетам "Схем", Журба заплатила за это имущество около 480 млн грн).

Имела ли она для этого достаточно собственных средств, задаются вопросом расследователи.

Согласно реестру юридических лиц, Журба ранее владела несколькими компаниями. Сейчас она также является совладелицей ряда фирм.

"У нас фактически нет средств принуждения субъектов декларирования к признанию в том, что он проживает с тем или иным лицом, ведет совместное хозяйство", – заявил в комментарии программе глава НАПК Александр Новиков.

По словам юристов "Схем", Шахов может получить либо штраф, либо ограничение свободы с особыми условиями.

"Если разница между декларируемыми активами и реальными сведениями составляет более 9 млн грн, то санкцией может быть ограничение свободы на срок до двух лет. Речь идет о специальном заведении открытого типа, в котором условия содержания значительно мягче, где человек может оставлять это заведение", – пояснил юрист Центра противодействия коррупции Антон Марчук.

На момент публикации расследования Шахов не ответил на просьбу журналистов о комментарии.

Также "Схемы" выяснили, что сопредседатель фракции Европейская солидарность Артур Герасимов не внес в декларацию ведомости о двухэтажном особняке в Испании, которым вместе с женой владеет с 2013 года. Он объяснил это тем, что узнал о "возможных неточностях в декларации" уже после завершения срока декларирования 2020 года.

Вадим Ребрина

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