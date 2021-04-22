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Сопредседатель Евросолидарности Герасимов не задекларировал виллу в Испании – "Схемы"

22.04.2021, 23:12
Сопредседатель Евросолидарности Герасимов не задекларировал виллу в Испании –
Фото: radiosvoboda.org

Сопредседатель фракции Европейская солидарность Артур Герасимов не внес в декларацию ведомости о двухэтажном особняке в Испании, которым вместе с женой владеет с 2013 года. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", 

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Журналисты провели расследование и выяснили, что Герасимов и его жена Наталья Бухалова владеют имением в 120 кв м в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря.

"Схемы" ссылаются на выписку из официального испанского реестра прав на недвижимое имущество, которую получили журналисты.

"На первом этаже расположены прихожая, коридор, спальня, кухня, галерея, ванная комната, гостиная, терраса и лестница на второй этаж. На втором этаже – коридор, три спальни, ванная комната и две террасы", – говорится в выписке.

Согласно документу, собственниками особняка Герасимов и его жена стали в 2013 году. Вместе с тем, отмечают журналисты, став в 2014 году депутатом, он ни разу не внес сведения об этом имуществе в декларацию.

По данным "Схем", рыночная цена виллы может составлять более 10 млн грн.

Журналисты говорят, что обратились к Герасимову с просьбой о комментарии, а также передали письменные вопросы. На момент публикации, говорят, ответа не получили.

Украинская правда опубликовала позицию Герасимова.

"О ситуации с недвижимостью, указанной в расследовании программы "Схемы", сообщаю, что по собственной инициативе в установленном законом порядке проинформировал НАПК, направив туда соответствующее сообщение о возможных неточностях в декларации, о которых мне, к сожалению, стало известно уже после завершения срока декларирования 2020 года", – сказал депутат.

Герасимов выразил надежду, что НАПК и другие компетентные органы "объективно, без двойных стандартов разберутся с этим вопросом, так же как это произошло в случае, когда о неточности в декларировании сообщил Владимир Зеленский".

15 апреля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №4651 авторства президента Владимира Зеленского, который усиливает ответственность за внесение ложной информации в декларацию. По действующему закону, максимальное наказание – ограничение свободы, по предложенному Зеленским – лишение свободы. Герасимов не голосовал по этому проекту закона. 

Вадим Ребрина
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Артур Герасимов испания декларация Евросолидарность
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