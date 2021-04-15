Рада одобрила в первом чтении уголовную ответственность за ложь в декларациях

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №4651 авторства президента Владимира Зеленского, который усиливает ответственность за внесение ложной информации в декларацию. "За" проголосовали 283 депутата.

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Законопроектом предлагается:

При внесении в декларацию сумм, которые на 1,14 – 4,5 млн грн отличаются от действительных цифр – штраф 51 000 – 68 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение свободы до двух лет.

При внесении в декларацию сумм, которые отличаются от действительных цифр более, чем на 4,5 млн грн – штраф 68 000 – 85 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо ограничение/лишение свободы до двух лет.

За умышленную неподачу декларации – штраф 42 500 – 51 000 грн либо 150-240 часов исправительных работ, либо лишение свободы до двух лет.

Примечательно, что ранее максимальный штраф за ложь в декларациях составлял 51 000 грн.

Вадим Ребрина

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