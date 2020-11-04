Украина из-за решения КСУ может не получить почти $5 млрд от кредиторов – Марченко
Помимо отказа от кредитования, международные партнеры могут потребовать о досрочном возвращении ранее выделенных заимствований
Международные партнеры могут заблокировать все финансовые сделки с Украиной из-за решения Конституционного суда об отмене антикоррупционной реформы – сумма потерь в 2020 и 2021 году может составить порядка $5 млрд. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Марченко отметил, что в этом году страна может недополучить два транша Международного валютного фонда по $700 млн, а также – 600 млн евро в рамках помощи Европейского союза и $350 млн – от Всемирного банка. А в следующем – еще $1.5 млрд от МВФ, 600 млн евро от ЕС и $350 млн Всемирного банка.
Также он отметил, что из-за решения КСУ заблокированы переговоры с Международным банком реконструкции и развития о финансировании в $300 млн программы противодействия COVID-19.
По словам министра, от Украины могут также потребовать досрочного возвращения ранее выделенных заимствований, это около $10,7 млрд от МВФ и 2,2 млрд евро от ЕС.
- 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
- 29 октября в ЕС заявили, что решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами, включая ЕС.
- Посол Украины в ЕС заявил, что решение КСУ может стать причиной для приостановки безвиза с Евросоюзом.
- 30 октября в в МВФ заявили, что электронные декларации не следует отменять. Позднее президент Зеленский заявил, что миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ.
Читайте также: "Сомнительное дело". Евродепутаты высказались против инициативы Зеленского о роспуске КСУ
Комментарии