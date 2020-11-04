Украина из-за решения КСУ может не получить почти $5 млрд от кредиторов – Марченко

Помимо отказа от кредитования, международные партнеры могут потребовать о досрочном возвращении ранее выделенных заимствований

Международные партнеры могут заблокировать все финансовые сделки с Украиной из-за решения Конституционного суда об отмене антикоррупционной реформы – сумма потерь в 2020 и 2021 году может составить порядка $5 млрд. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Марченко отметил, что в этом году страна может недополучить два транша Международного валютного фонда по $700 млн, а также – 600 млн евро в рамках помощи Европейского союза и $350 млн – от Всемирного банка. А в следующем – еще $1.5 млрд от МВФ, 600 млн евро от ЕС и $350 млн Всемирного банка.

Также он отметил, что из-за решения КСУ заблокированы переговоры с Международным банком реконструкции и развития о финансировании в $300 млн программы противодействия COVID-19.

По словам министра, от Украины могут также потребовать досрочного возвращения ранее выделенных заимствований, это около $10,7 млрд от МВФ и 2,2 млрд евро от ЕС.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.

29 октября в ЕС заявили, что решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами, включая ЕС.

Посол Украины в ЕС заявил, что решение КСУ может стать причиной для приостановки безвиза с Евросоюзом.

30 октября в в МВФ заявили, что электронные декларации не следует отменять. Позднее президент Зеленский заявил, что миссии МВФ в Украине не будет из-за решения КСУ.

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Станислав Стороженко

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