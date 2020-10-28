КСУ обнародовал свое решение по антикоррупционной реформе

Суд отменил уголовное наказание за недостоверное декларирование доходов и ряд функций НАПК

Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование, а также отдельные положения антикоррупционного закона, которые определяют функции НАПК. Об этом говорится в решении КСУ.

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В частности, суд отменил статью 366-1 (Недостоверное декларирование) УК.

КСУ считает, что недостоверное декларирование или сознательное недекларирование доходов не способны причинить такой вред обществу, чтобы эти нарушения были признаны общественно опасными, за которые предусмотрено лишение свободы.

Суд считает, что такие нарушения "должны быть основанием для других видов юридической ответственности", а уголовная ответственность — это "чрезмерное наказание".

Справка. Статья 366-1 УК предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также КСУ признал неконституционными ряд положений закона о предотвращении коррупции, которые касаются контрольных функций НАПК.

В решении суда говорится, что НАПК – центральный орган исполнительной власти, который имеет влияние на судебную ветвь, а это, по словам КСУ, противоречит "стандартам конституционализма и ценностям Конституции".

27 октября СМИ сообщили, что КСУ признал неконституционной статью о декларировании недостоверной информации и контрольные полномочия НАПК. Бывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что отменили также статью о незаконном обогащении. Полный текст соответствующего решения КСУ пока не обнародовал.

Представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что в связи с этим решением КСУ Украина "рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал".

В Офисе президента заявили, что считают "фундаментальным достоянием государства" созданную в Украине систему электронного декларирования, и что "несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены".

НАПК сообщило, что в декларациях двух судей КСУ, которые рассматривали это решение, есть нарушения.

Известно, что 27 октября дипломаты посольства США и представительства ЕС в Украине встретились с председателем КСУ Тупицким.









Вадим Ребрина

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