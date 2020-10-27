Конституционный суд Украины отменил антикоррупционную реформу – источник

Экс-депутат Сергей Лещенко написал, что против этого решения выступили лишь четверо судей

Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и признал неконституционными отдельные положения действующего антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает бывший народный депутат Сергей Лещенко в Telegram.

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"На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАЗК", – написал Лещенко.

По его информации, соответственно, КСУ признал несоответствующими Конституции статью 366-1 (недостоверное декларирование) и статью 368-5 (незаконное обогащение) УК.

Лещенко написал, что против выступили лишь четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый.

Укринформ со ссылкой на источник в суде сообщает, что КСУ признал неконституционной статью 366-1 и контрольные полномочия НАПК.

При этом собеседник агентства отметил, что обязательства декларировать имущество суд признал конституционным.

Справка. Статья 366-1 УК предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Источник LIGA.net в КСУ сказал, что решение по представлению депутатов ОПЗЖ действительно было принято, но деталей не сообщил.

Суспільне со ссылкой на источники в КСУ также сообщило, что суд признал неконституционной именно статью о декларировании недостоверной информации.

По информации издания, решение принято вчера, 26 октября.

"Большинство судей проголосовали за неконституционность ответственности за декларирование недостоверной информации. Таким образом, суд фактически отменил ответственность за это", – сказала представительница суда на условиях анонимности.

ОБНОВЛЕНО В 19:43. Представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря написала в Telegram, что в связи с сегодняшним решением КСУ Украина "рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал".

"Решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями, о которых я сообщала ранее, и сомнительно по содержанию", – написала она.

В феврале 2019 г КСУ уже отменял статью за незаконное обогащение.

В октябре того же года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение.

4 августа 2020 г 47 народных депутатов, большинство которых из ОПЗЖ, подали в КСУ представление о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции, в котором в том числе содержалось требование признать новую статью о незаконном обогащении неконституционной.

19 октября КСУ принял решение в дальнейшем рассматривать представление в письменном виде. Это значит, что представители президента и парламента заслушиваться не будут. В партии Слуга народа считают, что это решение КСУ "грубо нарушает право президента и Верховной Рады участвовать в процессах".

Вадим Ребрина

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