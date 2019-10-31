Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 31 октября, после рассмотрения более сотни правок Верховная Рада приняла во втором чтении поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1031, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников.

Поддержали документ 259 депутатов, против него проголосовали 7, воздержались еще 36.

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Голосование по фракциям:

№1031 был внесен Зеленским в первый же день работы этой Рады - 29 августа. Президент предлагает дополнить УК статьей 368-5, которая предполагает тюремный срок от пяти до 10 лет за незаконное обогащение. Первое чтение законопроект прошел 11 сентября, а 3 октября депутаты "забыли" его рассмотреть в целом.

Справка. 26 февраля 2019 года КСУ признал неконституционной ст. 368-2 УК, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. Вот полный текст решения. КСУ объяснил, почему сделал это. LIGA.net объяснила, что это значит, а также опубликовала список нардепов, подписавших в 2017-м представление, на основании которого суд и принял решение, а также список судей, выступивших "за".

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