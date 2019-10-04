Депутаты снова проигнорировали закон о незаконном обогащении

Верховная Рада (Фото: пресс-служба президента)

Депутаты Рады сегодня снова не стали рассматривать включенный в повестку дня законопроект №1031 о наказании за незаконное обогащение. Об этом сообщает Украинская правда.

Депутаты, рассмотрев сначала закон о праве на прослушку НАБУ и ГБР, перешли к рассмотрению программы деятельности Кабмина. После ее принятия депутаты проголосовали во втором чтении за два законопроекта о налогах и разошлись до понедельника.

Аналогичная ситуация произошла вчера. Документ также значился в повестке дня, однако по неизвестной причине депутаты не стали его рассматривать на пленарном заседании.

11 сентября Рада приняла поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект в первом чтении.

Согласно новой редакции статьи, приобретение госчиновником или представителем местного самоуправления активов, которые больше чем на 15000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан превышают его законные доходы, будет караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.