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28.02.2019, 14:46

КСУ объяснил, почему отменил статью о незаконном обогащении

КСУ объяснил, почему отменил статью о незаконном обогащении - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В суде говорят, что статья 368-2 УК в ее сегодняшней редакции позволяет привлечь лицо к уголовной ответственности при отсутствии доказательств

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Статья Уголовного кодекса 368-2 о наказании за незаконное обогащение была признана неконституционной, поскольку она нарушает статью 62 Конституции Украины и презумпцию невиновности. Об этом на брифинге сообщил глава КСУ Станислав Шевчук.

"Из анализа этой статьи можно сделать вывод, что сам субъект должен доказать, что он получил эти активы законно", - сказал он.

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В то же время, по словам Шевчука, презумпция невиновности состоит в том, что вину лица, если это уголовный процесс, должно доказывать государство. "То есть государство должно доказывать незаконность полученных активов", - сказал судья.

По его словам, в статье 368-2 есть "элементы возложения доказывания на лицо, что принцип презумпции невиновности категорически запрещает".

Глава КСУ утверждает, что статья 368-2 УК в ее сегодняшней редакции позволяет привлечь лицо к уголовной ответственности при отсутствии доказательств. Он отметил, что говорит гипотетически, так как статья не работала на протяжении более 5 лет.

"Может и не случайно она не работала, потому что судьи прежде всего смотрят на Конституцию и презумпцию невиновности", - сказал он.

Шевчук считает, что негативная реакция на решение КСУ связана с тем, что большинство не понимает сути этого решения.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья изначально была "мертвой".

Антикоррупционная инициатива EUACI - крупнейшая программа технической помощи ЕС по борьбе с коррупцией в Украине – опубликовала опровержение аргументов КСУ.

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Теги: Станислав Шевчук, ксу, незаконное обогащение, обогащение, статья 368-2
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