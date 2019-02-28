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28.02.2019, 06:20

Незаконное обогащение: ЕС опроверг аргументы КС по отмене статьи

Незаконное обогащение: ЕС опроверг аргументы КС по отмене статьи - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Антикоррупционная инициатива ЕС представила заключение по статье о незаконном обогащении

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Антикоррупционная инициатива EUACI - крупнейшая программа технической помощи ЕС по борьбе с коррупцией в Украине - опубликовала заключение о конституционности статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, которую отменил Конституционный суд. Об этом сообщает Европейская правда.

Согласно заключениям антикоррупционная инициатива EUACI опровергает аргументы, руководствуясь которыми Конституционный суд решил, что статья о незаконном обогащении противоречит конституционным принципам.

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"Общим замечанием к аргументам в конституционном представлении является их общий характер", - говорится в тексте заключения.

В конституционном представлении от 12 декабря 2017 года утверждается, что часть 1 статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (УК) противоречит таким конституционным принципам, как защита от самообвинения, презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство и равенство сторон, принцип законности, принцип "non bis in idem" и принцип отсутствия обратной силы во времени.

26 февраля Конституционный суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. Речь идет о статье о незаконном обогащении, в которой  якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Эти аргументы опровергает EUACI.

"В конституционном представлении не исследуются сущность и релевантность соответствующих правовых принципов относительно нормы Уголовного кодекса, которая отрицается, а также не проводится углубленный анализ соответствующей прецедентной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или иностранной конституционной практики", - отмечается в заключении.

В заключении отмечается, что можно утверждать, что конституционное представление также неправильно толкует правовую норму Уголовного кодекса, которая «отрицается, и игнорирует презумпцию конституционности и, таким образом, последний доступ к возможностям толковать эту норму уголовного права способом, который был бы совместим с конституционными требованиями".

В конституционном представлении, в частности, утверждается, что статья 368-2 УК нарушает право человека считаться невиновным, поскольку переводит бремя доказывания со стороны обвинения на обвиняемого.

"Из конкретной формулировки преступления незаконного обогащения в Украине и судебной практики ЕСПЧ и конституционных судов других государств следует, что статья 368-2 УК не предусматривает каких-либо перекладываний бремени доказывания и, таким образом, нарушает презумпцию невиновности", - говорится в сообщении.

В конституционном представлении также утверждается, что определение незаконного обогащения нарушает свободу от самообвинения - конституционное право, предусмотренное статьей 63 Конституции Украины.

В заключении говорится, что статья 368-2 УК не требует от обвиняемого давать какие-либо объяснения и не обязывает в прямой форме обвиняемого предоставлять информацию.

"Подсудимый имеет право, но не обязан предоставлять объяснения о происхождении активов, о незаконности которых утверждает обвинение. Положения Уголовного кодекса как таковое не устанавливает какого-либо бремени доказывания о предоставлении доказательств. Это регламентируется исключительно правилами уголовного производства", - подчеркивается в документе.

Эксперты отметили, что основная идея криминализации незаконного обогащения заключается в том, чтобы устранить требование доказательства связи между действиями государственного должностного лица и выгодой, в дальнейшем полученной за такие действия.

"Это означает, что недостаток доказательств в пользу обоснованного увеличения активов составляет достаточный признак для возникновения уголовной ответственности. Уголовное преследование за незаконное обогащение не требует одновременного преследования за основное правонарушение, то есть для того, чтобы в рамках последнего положения наступила уголовная ответственность, требуется лишь отсутствие обоснования существенного увеличения активов, а не совершение обвиняемым других конкретных преступлений или правонарушений", - говорят авторы.

"Статью 368-2 УК следует толковать в свете других положений УК, устанавливающего общие правила применения уголовного права во времени. По результатам такого толкования нет оснований утверждать, что определение незаконного обогащения предусматривает применение закона с обратной силой", - аргументируют в EUACI.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. LIGA.net опубликовала полный список народных депутатов, подписавших в 2017 году представление, на основании которого суд принял такое решение, а также список судей, выступивших "за". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что антикоррупционная статья изначально была "мертвой".

27 февраля Конституционный суд опубликовал текст своего решения, которым декриминализировал незаконное обогащение.

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Теги: коррупция, конституционный суд, незаконное обогащение, антикоррупционная инициатива EUACI
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