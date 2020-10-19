КСУ решил не заслушивать участников дела об антикоррупционном законе – Слуга народа
В Слуге народа считают, что это решение КСУ "грубо нарушает право президента и Верховной Рады участвовать в процессах"
Конституционный суд в дальнейшем будет рассматривать в письменном виде представление о конституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции, в том числе статьи о незаконном обогащении. Это значит, что представители президента и парламента заслушиваться не будут. Об этом сообщает пресс-служба партии Слуга народа.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Там считают, что это решение КСУ "грубо нарушает право президента и Верховной Рады участвовать в процессах".
Следующее заседание, 20 октября, состоится уже в письменной форме. Участники процесса, по информации СН, заслушиваться не будут, судьи в закрытом режиме только зачитают их объяснения.
В партии заявили, что сегодня представительница Рады в КСУ Ольга Совгиря и представитель президента Федор Вениславский не смогли попасть на заседание суда. В КСУ объяснили это коронавирусными ограничениями.
"Не забывайте, что к этому делу привлечены генпрокурор, председатель Верховного суда, министр юстиции, и. о. директора НАБУ, директор НАПК, представители президента и ВРУ. Все эти люди не будут заслушаны, их позиция судом не будет услышана", – сказала Совгиря.
Она считает, что это решение ставит под сомнение легитимность следующего решения КСУ в этом деле.
4 августа 47 народных депутатов, большинство которых из ОПЗЖ, подали в КСУ представление о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции.
Комментарии