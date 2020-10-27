Скандальное решение КСУ. НАПК: У двух судей – конфликт интересов

Двое судей КСУ, которые голосовали по делу о незаконном обогащении, имеют нарушения в декларация, заявили в НАПК

Двое судей Конституционного суда, которые голосовали по делу о незаконном обогащении, имели нарушения в декларациях. Об этом сообщило Национальное агентство предотвращения коррупции в Facebook.

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По данным НАПК, в декларации судьи Сергея Головатого за 2019 год было нарушений на 3,6 млн гривень, а у судьи Ирины Завгородней – 615 000 грн за 2018-й и 754 000 грн за 2019-й.

Законом запрещается судьям участвовать в деле при конфликте интересов, заявили в НАПК. В то же время экс-нардеп Сергей Лещенко писал, что Головатый голосовал против признания неконституционной статьи об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного суда", – сказал глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК также заявили, что во время проверки ежегодной декларации судьи КСУ Владимира Мойсика обнаружили признаки уголовного преступления – использования заведомо поддельного документа.

Кроме того, НАПК утверждает, что на Мойсика и судью Игоря Слиденко ранее составляло админпротоколы по непредставлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

LIGA.net направила в КСУ запрос о комментарии.

Сегодня СМИ сообщали, что КСУ по представлению депутатов ОПЗЖ признал неконституционными статью о декларировании недостоверной информации и контрольные полномочия НАПК.

Представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что в связи с этим решением КСУ Украина "рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал".

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Марк Сировой

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