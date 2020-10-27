У Зеленского не исключают проблем с евроинтеграцией из-за решений КСУ по антикор-законам

По информации Вениславского, КСУ сегодня отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но не за незаконное обогащение

Решения Конституционного суда по антикоррупционным законам могут повлечь негативные последствия для евроинтеграции. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель президента Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский.

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"Если действия КСУ будут продолжаться в том же русле, то нельзя исключать негативных последствий", – сказал он, комментируя возможность угрозе евроинтеграции.

Вениславский добавил, что по его информации, КСУ сегодня отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но не за незаконное обогащение.

Также, говорит он, отменены полномочия Национального агентства противодействия коррупции следить за доходами и расходами судей.

Сегодня СМИ сообщали, что КСУ по представлению депутатов ОПЗЖ признал неконституционными статью о декларировании недостоверной информации и контрольные полномочия НАПК.

Представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что в связи с этим решением КСУ Украина "рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал".

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Марк Сировой

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