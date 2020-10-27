У Зеленского назвали решение ОАСК по Сытнику неокончательным
В ОП подчеркнули, что основания для увольнения директора НАБУ зафиксированы в законе, и могут быть изменены только по решению Верховной Рады
Решение Окружного административного суда города Киева по иску Национального антикоррупционного бюро нельзя считать окончательным, поскольку оно будет обжаловано. Об этом говорится в заявлении Офиса президента Владимира Зеленского по поводу вынесенного вчера ОАСК определения – вычеркнуть Артема Сытника как директора НАБУ из госреестра.
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"Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, констатируем, что указанное решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано. Учитывая ответ министра юстиции Украины Дениса Малюська, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом. Еще раз подчеркнем, что это является важной составляющей эффективного и прогрессивного развития нашего государства", – говорится в заявлении ОП.
В Офисе президента подчеркнули, что перечень оснований для увольнения директора НАБУ содержится в действующем законодательстве, и может быть изменен только по решению Верховной Рады, а не суда.
В то же время у Зеленского напомнили, что Конституционный Суд недавно признал некоторые положения закона о НАБУ не соответствующими Конституции.
В ОП заявили, что для народных депутатов Украины существует объективная необходимость пересмотреть положения закона о НАБУ, скорректировав их с учетом конституционных норм, и выразили надежду, что этот процесс не будет затянут.
- 28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Артема Сытника на должности главы бюро были законными.
- 26 октября ОАСК принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.
- В тот же день стало известно, что на сайте президента была зарегистрирована петиция о ликвидации ОАСК и она уже набрала более 25 000 необходимых голосов.
- 27 октября в Окружном админсуд Киева заявили, что те, кто продолжают считать Сытника главой НАБУ, нарушают закон.
- В НАБУ заявили, что решение ОАСК "заангажировано и абсурдно" и является вмешательством в работу бюро.
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