У Зеленского назвали решение ОАСК по Сытнику неокончательным

В ОП подчеркнули, что основания для увольнения директора НАБУ зафиксированы в законе, и могут быть изменены только по решению Верховной Рады

Решение Окружного административного суда города Киева по иску Национального антикоррупционного бюро нельзя считать окончательным, поскольку оно будет обжаловано. Об этом говорится в заявлении Офиса президента Владимира Зеленского по поводу вынесенного вчера ОАСК определения – вычеркнуть Артема Сытника как директора НАБУ из госреестра.

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"Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, констатируем, что указанное решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано. Учитывая ответ министра юстиции Украины Дениса Малюська, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом. Еще раз подчеркнем, что это является важной составляющей эффективного и прогрессивного развития нашего государства", – говорится в заявлении ОП.

В Офисе президента подчеркнули, что перечень оснований для увольнения директора НАБУ содержится в действующем законодательстве, и может быть изменен только по решению Верховной Рады, а не суда.

В то же время у Зеленского напомнили, что Конституционный Суд недавно признал некоторые положения закона о НАБУ не соответствующими Конституции.

В ОП заявили, что для народных депутатов Украины существует объективная необходимость пересмотреть положения закона о НАБУ, скорректировав их с учетом конституционных норм, и выразили надежду, что этот процесс не будет затянут.

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Наталия Медведева

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