Скандальный ОАСК требует уволить Сытника

В столичном окружном админсуде заявили, что указ президента о назначении Сытника директором НАБУ искусственно продлевается

Сегодня Окружной админсуд Киева разъяснил вчерашнее решение об удалении из госреестра информации об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро. В суде заявили, что те, кто продолжают считать его главой НАБУ, нарушают закон.

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Как подчеркнули в разъяснении, 28 августа 2020 года Артем Сытник в соответствии с решением Конституционного суда досрочно утратил полномочия директора НАБУ, и никаких дополнительных решений для подтверждения этого факта не требуется.

Суд установил, что это решение КСУ не исполняется уже больше месяца, из-за чего действие президентского указа о назначении Сытника искусственно продлевается. Тем самым, все, кто продолжает руководствоваться неконституционным указом, нарушают закон.

Ссылаясь на нормы Кодекса административного судопроизводства, ОАСК отметил, что суд, видя нарушение закона при рассмотрении дела, может вынести об этом отдельное определение, чтобы устранить причины такого нарушения.

В частности, ОАСК постановил:

- Госбюро расследований – зарегистрировать уголовные производства по факту нарушения закона – ст. 109 (действия, направленные на захват госвласти), ч. 4 ст. 382 (умышленное невыполнение решения КСУ), а также ч. 1 и 2 ст. 353 (самовольное присвоение полномочий власти) УК;

- Кабмину – назначить министра, который будет координировать работу НАБУ и принять меры по обеспечению выполнения Конституции и законов;

- СНБО – раздать указания по выполнению решения Конституционного суда;

- Минюсту – внести соответствующие изменения в госреестр.

Через 30 дней все упомянутые госструктуры должны будут отчитаться о проделанной работе.

28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Артема Сытника на должности главы бюро были законными.

26 октября ОАСК принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро, восстановив в должности замначальника Главного подразделения детективов Александра Кареева.

В тот же день стало известно, что на сайте президента была зарегистрирована петиция о ликвидации ОАСК и она уже набрала более 25 000 необходимых голосов, теперь свое слово должен сказать Владимир Зеленский.

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Дарья Мостовая

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