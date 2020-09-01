Сытник: Причины решения КСУ о неконституционности моего назначения понятны из пленок ОАСК

Директор НАБУ заявил, что записи разговоров судей ОАСК говорят о том, как решения проводятся через Конституционный суд

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что решение Конституционного суда о неконституционности указа о его назначении не было для него неожиданным после знакомства с записями разговоров судей Окружного административного суда Киева. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

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"Для меня точно не было неожиданностью (решение КСУ - ред), потому что мы видели, как постоянно идет лоббирование этого решения. Частично мы для себя нашли ответы на пленках, которые касаются ОАСК", - заявил Сытник.

По его словам, из них видно, как проводятся решения через КСУ, в частности, решение об отмене ответственности за незаконное обогащение, об отмене полномочий НАБУ подавать иски в суд и другие.

"Очевидная связь в том, что касается этих пленок (ОАСК - ред), которые мы опубликовали, какая есть связь между ОАСК и Конституционным судом, поэтому причины этого решения понятны", - добавил Сытник.

Ткаже он отметил, что не общался по поводу решения КСУ с Офисом президента.

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Денис Юдин

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