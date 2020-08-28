НАБУ: Решение КСУ о незаконности назначения Сытника политически мотивировано

На очереди рассмотрение судьями КСУ представления нардепов о якобы неконституционности создания НАБУ, сообщили в бюро

В НАБУ назвали решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором бюро политически мотивированным и отметили, что оно не означает автоматического увольнения руководителя НАБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В НАБУ обратили внимание, что решение КСУ принято вскоре после обнародования так называемых пленок ОАСК, на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине, в том числе и в отношении принятия решений Конституционным Судом Украины".

"Это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости НАБУ", - отметили в бюро.

До этого, сообщили в НАБУ, КСУ лишил бюро права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий и фактически освободил топчиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение.

На очереди рассмотрение судьями КСУ представления нардепов о якобы неконституционности создания НАБУ, сообщили в бюро. Инициаторами этих обращений выступают фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых, отметили в НАБУ.

"Заметим, что несмотря на признание КСУ указа президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ неконстутицийним, оно не предполагает его автоматического освобождения", - сказано в сообщении.

28 августа КСУ признал неконституционным назначение Сытника главой НАБУ. Конституционный суд постановил, что указ пятого президента Петра Порошенко о назначении главой НАБУ Сытника не соответствует Конституции. Сытника

Судья КСУ Игорь Слиденко заявил , что решение КСУа не означает, что Сытник уволен, а его действия на должности были абсолютно законными.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.