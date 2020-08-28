Решение КСУ не означает, что Артем Сытник уволен – судья

КСУ не является тем судом, который может кого-то уволить или восстановить в должности, отметил судья Игорь Слиденко

Решение Конституционного суда не означает, что директор НАБУ Артем Сытник уволен. Об этом заявил судья КСУ Игорь Слиденко, пишет РБК-Украина.

Слиденко отметил, что КСУ не является тем судом, который может кого-то уволить или восстановить в должности. По его словам, решение работает исключительно "на будущее".

"Поэтому действия господина Сытника на его должности были абсолютно законными, и сомневаться в этом нет никаких оснований", - подчеркнул судья.

Он также напомнил про презумпцию конституционной законности, которая значит, что если госорган принял какое-либо решение, то оно считается конституционным, пока КСУ не признает обратного.

Кроме того, первый замглавы комитета Рады по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин заявил, что уволить главу НАБУ может только президент Владимир Зеленский.

"Сытник вполне легитимный директор НАБУ до того момента, пока указ о его отставке не будет подписан президентом Зеленским", - уточнил депутат.

СПРАВКА. По закону о НАБУ (ч. 9 ст. 7), президент назначает директора Бюро, выбирая из двух-трех кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Наталия Софиенко

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