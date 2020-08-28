"Вопросов больше чем ответов". У Зеленского прокомментировали решение КСУ по Сытнику

Для назначения главы НАБУ нужны законодательные изменения, отметил Федор Вениславский

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявляет, что сейчас нет механизма назначения нового директора НАБУ вместо Артема Сытника. Об этом он сказал РБК-Украина.

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"Если признан указ неконституционным, то следующий его указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", – отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения. "Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше чем ответов", – сказал юрист.

28 августа КСУ признал неконституционным назначение Сытника главой НАБУ. Конституционный суд постановил, что указ пятого президента Петра Порошенко о назначении главой НАБУ Артема Сытника не соответствует Конституции.

СПРАВКА. По закону о НАБУ (ч. 9 ст. 7), президент назначает директора Бюро, выбирая из двух-трех кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Наталия Софиенко

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