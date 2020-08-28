КСУ признал неконституционным назначение Сытника главой НАБУ
В суд по этому вопросу обращались ряд депутатов, в том числе Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук, Андрей Деркач и другие
Конституционный суд постановил, что указ пятого президента Петра Порошенко о назначении главой НАБУ Артема Сытника не соответствует Конституции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в Конституционном суде.
Сегодня решение КСУ должно быть официально обнародовано.
20 мая в Конституционный суд поступило соответствующее конституционное представление 51 народного депутата. Среди подписантов - депутаты Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук, Илья Кива, Юрий Корявченков, Даниил Гетманцев.
Депутаты обосновывают свое требование признания незаконности назначения Сытника тем, что, "должность директора НАБУ не отнесена Основным законом к должностям, назначение на которые осуществляет президент".
В 2015 году в финал конкурса на пост директора НАБУ из 176 кандидатов вышли Артем Сытник и Николай Сирый. Порошенко назначил главой бюро Сытника.
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