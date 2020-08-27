В Слуге народа хотят позволить Венедиктовой проверять дела НАБУ/САП

В Центре противодействия коррупции считают, что принятие соответствующего закона подорвет независимость антикоррупционных органов

Депутаты фракции Слуга народа зарегистрировали законопроект о реализации функций прокуратуры, согласно которому генпрокурор будет иметь право отбирать на проверку любые дела НАБУ и САП. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

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"Руководитель органа прокуратуры, прокурор высшего уровня уполномочен: требовать для проверки уголовные производства, документы, материалы и иные сведения о совершенных уголовных правонарушениях, ходе досудебного расследования, установлении лиц, совершивших уголовные правонарушения", - цитирует ЦПК законопроект.

Там отмечают, что сейчас САП является самостоятельным и независимым подразделением Офиса генпрокурора. Генпрокурору по закону запрещено вмешиваться в деятельность антикоррупционной прокуратуры, подчеркивают в ЦПК.

В законопроекте также предлагают сделать обязательным участие прокуроров региональной прокуратуры при апелляционном пересмотре судебных решений и прокуроров Офиса Генпрокурора - при кассационном обжаловании. В ЦПК поясняют, что на практике это означает, что например по делам НАБУ/САП обязательно параллельно с прокурорами САП будут участвовать и региональные прокуроры.

Также предлагается убрать из подследственности НАБУ ряд дел по незаконному обогащению, увеличив его порог в 10 раз. Сейчас таким порогом является сумма чуть больше миллиона гривень, а согласно проекту, предлагается повысить порог до 10,5 млн грн.

Сейчас НАБУ расследует возможную попытку сотрудников Офиса генпрокурора сорвать операцию по делу Окружного админсуда Киева (ОАСК).

Вадим Ребрина

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