В Слуге народа хотят позволить Венедиктовой проверять дела НАБУ/САП
В Центре противодействия коррупции считают, что принятие соответствующего закона подорвет независимость антикоррупционных органов
Депутаты фракции Слуга народа зарегистрировали законопроект о реализации функций прокуратуры, согласно которому генпрокурор будет иметь право отбирать на проверку любые дела НАБУ и САП. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).
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"Руководитель органа прокуратуры, прокурор высшего уровня уполномочен: требовать для проверки уголовные производства, документы, материалы и иные сведения о совершенных уголовных правонарушениях, ходе досудебного расследования, установлении лиц, совершивших уголовные правонарушения", - цитирует ЦПК законопроект.
Там отмечают, что сейчас САП является самостоятельным и независимым подразделением Офиса генпрокурора. Генпрокурору по закону запрещено вмешиваться в деятельность антикоррупционной прокуратуры, подчеркивают в ЦПК.
В законопроекте также предлагают сделать обязательным участие прокуроров региональной прокуратуры при апелляционном пересмотре судебных решений и прокуроров Офиса Генпрокурора - при кассационном обжаловании. В ЦПК поясняют, что на практике это означает, что например по делам НАБУ/САП обязательно параллельно с прокурорами САП будут участвовать и региональные прокуроры.
Также предлагается убрать из подследственности НАБУ ряд дел по незаконному обогащению, увеличив его порог в 10 раз. Сейчас таким порогом является сумма чуть больше миллиона гривень, а согласно проекту, предлагается повысить порог до 10,5 млн грн.
Сейчас НАБУ расследует возможную попытку сотрудников Офиса генпрокурора сорвать операцию по делу Окружного админсуда Киева (ОАСК).
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