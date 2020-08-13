НАБУ расследует возможную попытку ОГП сорвать операцию по делу ОАСК

НАБУ ведет расследование сразу по двум статьям по возможной попытке сорвать операцию по делу ОАСК. Максимальная санкция – до трех лет тюрьмы

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследует возможную попытку сотрудниками Офиса генпрокурора (ОГП) сорвать операцию по делу Окружного админсуда Киева (ОАСК). Об этом говорится в официальном ответе Бюро на запрос LIGA.net.

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В НАБУ отметили, что 6 августа было открыто дело по заявлению Центра противодействия коррупции по ч. 1 ст. 343 Уголовного кодекса – вмешательство в работу прокурора с целью препятствования исполнению его служебных обязанностей по делу ОАСК.

Санкция статьи – штраф в 100 нмдг (1700 грн), исправительные работы сроком до одного года или арест сроком до трех месяцев.

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7 августа по заявлению Автомайдана было открыто еще одно дело – по ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями). Максимальная санкция – до трех лет ограничения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью/занимать должности три года, штраф от 250 (4250 грн) до 700 нмдг (11 900 грн).

17 июля 2020-го НАБУ сообщило об обысках и вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку , его заму и пяти другим судьям, а также главе ГСА. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК для захвата госвласти. Вовк заявил, что ему не вручали подозрение, а сам он "находится в отпуске" .

6 августа журналист Юрий Бутусов опубликовал аудио , на котором якоб ы один из руководителей департамента Офиса генпрокурора пытается надавить на прокуроров, процессуальных руководителей по делу ОАСК, чтобы те не ехали на обыски.

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Марк Сировой

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