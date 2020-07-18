Глава ОАСК Павел Вовк: Подозрения не было, я в отпуске

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и заявил, что в отставку не собирается

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что сотрудники НАБУ не вручали ему вчера подозрение, а сам он находится в отпуске. Об этом Вовк написал в своем Facebook.

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"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", - написал он.

Вовк не уточнил, находится ли он сейчас в Украине.

Он также высказал поддержку судьям ОАСК, "несомненно уставшим от бесконечных обысков и безосновательных обвинений, звучащих в адрес суда из уст псевдоактивистов и псевдожурналистов".

Далее Вовк все же упоминает подозрения, но с приставкой "так называемые".

"Обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, и так называемые новые подозрения, - ни что иное, как желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть", - написал Вовк.

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, он назвал сфальсифицированными, и заявил, что в отставку не собирается.

Вчера НАБУ сообщило об обысках и вручении подозрений главе ОАСК, его заместителю и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела, некоторые цитаты из которых уже стали мемами в соцсетях.

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Вадим Ребрина

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