НАБУ вручило подозрения главе ОАСК Вовку, его заместителю и пяти судьям

Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило информацию о вручении подозрений главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

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Обыски в помещениях ОАСК и ГСА продолжаются.

"17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам", — говорится в сообщении НАБУ.

По информации журналиста Олега Новикова, Вовку инкриминируют создание преступной организации; организацию действий, направленных на захват власти; получение неправомерной выгоды за влияние, а также вмешательство в деятельность государственного деятеля.

Журналист также назвал имена судей ОАСК, которым вручили подозрения: Игорь Погрибниченко, Игорь Качура, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда. Также, по его информации, подозрения получили адвокаты Ростислав Кравец и Александр Кротюк.

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Сегодня в Окружном административном суде Киева проходят обыски. В суде утверждают, что обыски связаны с делами Майдана.

В НАБУ подтвердили, что проводят в ОАСК и Государственной судебной администрации санкционированные обыски, чтобы "изъять предметы, вещи и документы, которые могут быть важны для уголовного дела". Детали обысков в пресс-службе обещают сообщить позже.

По информации журналиста Юрия Бутусова, им вменяется создание преступной организации и захват власти.

Вадим Ребрина

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