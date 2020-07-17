В ОАСК идут обыски. НАБУ сообщает судьям о подозрениях, пишет журналист

Судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти, сообщает журналист Бутусов

Сегодня в Окружном административном суде Киева проходят обыски по делам Майдана. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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В суде не уточняют, кто проводит обыски, но заявляют, что они проходят с нарушением территориальной подсудности и являются "попыткой дискредитировать суд".

В Национальном антикоррупционном бюро также сообщили, что проводят в ОАСК и Государственной судебной администрации санкционированные обыски. Детали обысков в пресс-службе обещают сообщить позже.

В то же время журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что НАБУ сообщает о подозрениях главе ОАСК Павлу Вовку, заместителю главы суд Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

"Им вменяется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019-м году на пресс-конференции", - пишет он.

Новость дополянется...

Марк Сировой

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