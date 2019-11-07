Скандал с прослушкой. Через два дня дело Вовка закроют - суд

Павел Вовк (скриншот видео)

Шевченковский райсуд Киева отказался продлить сроки досудебного расследования в производстве по "пленкам Вовка" – записям разговоров из кабинета экс-главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка с его коллегами. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

ГПУ просила продлить расследование на три месяца. Суд отказал. Теперь у следователей осталось два дня – спустя это время дело должно быть закрыто, сказала журналистам прокурор Юлия Малашич.

По информации ГПУ, следователи не успели провести экспертизы записей и допросить около 70 человек.

Речь идет о записях из кабинета главы ОАСК Вовка. Как заявили в НАБУ, глава ОАСК не хотел проходить оценивание в Высшей квалификационной комиссии судей, а потому старался создать всяческие искусственные препятствия отдельным членам ВККС.

2 августа главе ОАСК Павлу Вовку и еще трем судьям было вручено подозрение о вмешательстве в работу ВККС.

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