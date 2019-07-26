"Пойди, на**й, закинь ее!". НАБУ опубликовало прослушку Вовка

Павел Вовк (фото - zib.com.ua)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка с членами Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК. Об этом НАБУ сообщило на брифинге в пятницу (детальнее читайте здесь: главе Окружного админсуда и трем судьям готовят подозрение - ГПУ)

Как заявляют в НАБУ, Вовк не хотел проходить оценивание, а потому старался создать всяческие искусственные препятствия отдельным членам ВККС. Вот разговор Вовка с адвокатом Александром Кротюком, который публикует НАБУ:

Кротюк: Так вам, что это надо иски поподавать?

Вовк: Чем больше, тем лучше

Кротюк: На всех этих товарищей?

Вовк: Да, на всех. Создавай конфликт интересов в наших действиях с ними и в их с нами

Кротюк: Чтоб оценивание?

Вовк: Ну, хе* его знает. Может лишний раз задумаются надо ли нас туда тянуть на оценивание".

Как заявляют в НАБУ, понимая, что искусствено созданный им конфликт интересов может не повлиять на процесс оценивания, Вовк решил прекратить полномочия отдельных членов комиссии при помощи отдельных решений принятых судьями ОАСК. В данном разговоре Вовк спрашивает судью Богдана Санина о том, подал ли адвокат Кротюк иски:

Вовк: Где иски?

Судья Богдан Санин: Саша вчера подал, вернее, сегодня подал. Он мне обещал в понедельник подать два или три. Больше нет

Вовк: Отлично. Хорошо, хорошо".

Далее НАБУ публикует слайд еще одного разговора Вовка с членом ВККС Остапцем:

Вовк: Давайте так, смотрите, подавайтесь ВККС к уполномоченному. Там есть реальный кандидат, сразу говорю. Я не буду называть кто, там он есть.

...

Вовк: Это конкурс, раскачанный вообще

Остапец: Я понял

Вовк: Не администрацией

Остапец: Ну, я ж понимаю, потому что там же, если Весельская, это ж она, это ж. Это ж ее первый камень, а дальше пойдет Щотка, у него аналогично все;

Вовк: Смотрите, да, вы подавайтесь. Но там кандидат такой, что он сам может передумать. Вы подаетесь на подстраховку;

Остапец: Я понял, ты мне...

Вовк: Стоп. Не исключено, что мы докачаем ситуацию и будет второй конкурс от Уполномоченного. Мы хотим по Козлову раскачать эту ситуацию. Я этим лично занимаюсь и, может быть, получится... Тогда, если она объявит второй конкурс, второй, вы тоже туда подаетесь;

Остапец: Конечно. Слышишь?

Вовк: Если объявит ДСА, туда тоже подайтесь;

Остапец: Понятно

Еще один слайд, опубликованный НАБУ, касается разговор Вовка с Сирошем:

Сирош: А я думал, ты тут уже какие-то зехеры про...

Вовк: ...Не зехеры...

Сирош: ...А...? Если Павел Вячеславович нюх теряет, давайте будем его немного отговаривать

Вовк: Та ну, какие зехеры? Во-первых, смотрите

Сирош: Ну, я откуда знаю

Вовк: Яйца этой уполномоченной у нас. А у нас, ее ж НАЗК вы*ли три декларации

В еще одном прослушанном телефонном разговоре Вовка, вероятнее всего с Сирошем, глава ОАСК сказал, что необходимо допрашивать члена ВККУ Владимира Бутенко. Слайд разговора опубликован пресс-службой НАБУ:

Вовк: ...но надо, чтобы Леша дал команду следаку Бутенко вызывать на допрос и допрашивать так жестко, чтобы тот понял, что ему подозрение будет. Ах да, и, если можно, проконтролируйте, если прямая связь есть, вызывал ли он его, когда?".

Вовк, как утверждает НАБУ, просит судью ОАСК Амелехина В.В. составить план допроса и план следственных действий криминального производства, которое проводит Госбюро расследований:

Вовк: А что за следователь?

Амелехин: Неразборчиво

Вовк: ГБР, да?

Амелехин: Да

Вовк: Центральный аппарат?

Амелехин: Ну, да

Вовк: Составь сам план допроса, я передам

Амелехин: Хорошо

Вовк: План допроса и план следственных действий...

Далее Вовк и заместитель глава ОАСК Евгений Аблов повторно разговаривают с Андреем Федорчуком по поводу написания мотивирующей части его решения в "нужной" редакции, утверждает пресс-служба НАБУ. Перед этим, как заявляет НАБУ, Федорчук отказался следовать указаниям Вовка:

Аблов: А что, он еще решение не опубликовал?

Вовк: Нет. И смотри, и смотри, если ты поступай, как считаешь нужным. Если тебя текст устраивает, можешь дать оценку, что все законно. Мы твое решение, аннулируем!

Аблов: Кравец сказал отзовет эту х*ню

Вовк: Но засыпем тебя жалобами, Кравец уже засыпет тебя жалобами по полной программе. Пожалуйста, сделай решение, оно нейтральное. Кравец не будет трогать, бл*, нах* решение и так далее

Федорчук: Сделаем

Вовк: Выпусти сегодня, не уезжая с работы, пожалуйста. Я ж тебе написал, как надо

Далее НАБУ публикует разговор Аблова и Вовка о Федорчуке. По заявлением НАБУ, в адрес последнего высказываются угрозы:

Аблов: И говорю, "Андрей Богданович, ну, весь коллектив ждет пока ты вынесешь решение, а ты по-моему, домой собрался". А он говорит: "Ну да";

...

Вовк: Мы дали ему красиво выйти из ситуации

Аблов: Да

...

Аблов: Тем более шеф же ему еще два дня назад дал "козу" (проект судебного решения), бл*. Пойди, нах*, закинь ее и не *и мозги"

В одном из разговоров со своей помощницей, как утверждает НАБУ, Вовк дал ей указание написать как можно больше жалоб на Федорчука:

Вовк: Вот. Надо оформить жалобу на ВРП от физиков ты сделай мне несколько от ГО-шек, я реально пойду, подпишу. Хорошо?

Помощница: Да, я пока еще ищу.

В последнем опубликованном телефонном разговоре Вовк дает советы о составлении заявления к ВККС, которая в дальнейшем была подана в Суворовский районный суд Одессы. Текст судебного решения совпадает.

Вовк: Алло. Смотри, а чего ты в первом пункте не хочешь убрать название, что они члены. Просто, запретить Козьякову, Устименко, Щетке, и так далее, проводить оценивание. А во втором пункте, запретить членам, оставшимся, Бутенку, Козлову, потому что они члены. А эти не члены, понимаешь. Они называют себя членами.

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