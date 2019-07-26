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Главе Окружного админсуда и трем судьям готовят подозрение - ГПУ

Главе Окружного админсуда и трем судьям готовят подозрение - ГПУ - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.07.2019, 14:50

Горбатюк сообщил, что глава ОАСК Павел Вовк создавал препятствия деятельности Высшей квалификационной комиссии судей

Четырем судьям Окружного админсуда прокуратура готовит подозрения по факту вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"На сегодня по результатам собранных доказательств в деле прокуроры-следователи подготовили проект подозрения по четырем судьям ОАСК, в том числе главе суда, по фактам вмешательства в деятельность ВККС и организации принятия заведомо неправосудных решений. Принимались в ручном режиме решения об увольнении одних членов ВККС и назначении других", - сказал он.

По его словам, "одновременно зафиксировано огромное количество других действий с признаками вмешательства в деятельность судей, других органов госвласти", которым в дальнейшем будет дана правовая оценка.

Как следует из продемонстрированных на брифинге слайдов, по материалам следствия, глава ОАСК Павел Вовк, "не желая проходить оценивание, начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в свой же суд. Предметом этих исков было признание отсутствия у членов комиссии полномочий, якобы из-за завершения срока их полномочий". Далее были продемонстрированы аудиозаписи переговоров судей с адвокатами.

"Другая часть плана Вовка состояла в перезагрузке ВККС путем исключения из ее состава неподконтрольных ему членов и введения лояльных к нему людей - Сироша и Остапца", - говорится в материалах.

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Отмечается, что к плану Вовка были привлечены не только судьи ОАСК, но и представители правоохранительных органов, в частности, Госбюро расследований, "задачей которого было создать давление на комиссию с целью сложения полномочий отдельными ее членами". При этом часть судей ОАСК отказалась содействовать Вовку. С подачи Вовка, говорится в материалах, судья Суворовского райсуда Одессы вынес постановление, которым членам ВККС Козьякову, Щетке, Весельской и другим членам комиссии запрещалось проводить квалификационное оценивание судей.

Кроме того, зафиксированы факты влияния на рассмотрение и принятие решений в делах о отмене разъяснений ЦИК, отмене решений правительства по тарифам, конкурсам в ГБР, Минюсту, возможной отмене ареста имущества Януковича, по Киевскому патриархату. Также следствие установило случаи влияния на судей КСУ (по решениям о незаконном обогащении и люстрации), членов ВСП (через нардепов), продвижение нужных законопроектов в Раде, влияние на судей Апелляционного админсуда, на расследования ГБР через руководство этого органа.

"Во время расследования также зафиксированы разговоры руководства ОАСК о служении бывшей власти и смене политического курса, обсуждении своего "профессионализма", которое состоит в умении влиять при помощи решений суда и знакомств на государственные и общественно значимые дела", - говорится в материалах.

Горбатюк заявил также, что с обысками в ОАСК пришли из-за угрозы нацбезопасности.

10 мая из 37 судей ОАСК 30 человек не явились на обязательное квалификационное оценивание в ВККС, предоставив справки о болезни. Вовк, комментируя этот демарш, заявил, что сомневается в объективности квалификационного оценивания, которое должны пройти его подчиненные.

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ОАСК гпу сергей горбатюк ВККС павел вовк
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