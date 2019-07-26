ГПУ пришла в ОАСК из-за угрозы нацбезопасности - Горбатюк

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Деятельность Окружного админсуда Киева представляет угрозу национальной безопасности. Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Горбатюк напомнил, что его управление занимается расследованием дел Майдана, и в рамках этих дел расследуются факты принятия неправомерных судебных решений.

По его словам, Окружной админсуд принимает большое количество решений, связанных с высшими органами государственной власти, с высшими должностными лицами и многими общественно важными сферами.

"Установлено, что фактически происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны, в первую очередь, руководства этого суда. Но не только в рассмотрение дел, но и в деятельность других органов госвласти, в том числе Конституционного суда, ведомств, судов, что, по нашей оценке, фактически представляет угрозу национальной безопасности, потому что в ручном режиме принимаются решения", - сказал он.

Поэтому, по его словам, и было принято решение еще до завершения расследования обнародовать информацию по ОАСК.

Далее были продемонстрированы слайды, в которых речь шла о том, что НАБУ, управление спецрасследований ГПУ и СБУ создали совместную следственную группу для расследования уголовных правонарушений, совершенных судьями ОАСК во время Революции достоинства, в связи с чем были проведены негласные следственные действия.

В ходе расследования противоправной деятельности отдельных судей ОАСК были задокументированы признаки уголовных правонарушений, представляющих угрозу нацбезопасности, в частности, влияние на Высшую квалификационную комиссию судей.

26 июля сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро проводят обыск в Окружном административном суде Киева.