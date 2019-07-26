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ГПУ и НАБУ пришли с обысками в Окружной админсуд Киева

ГПУ и НАБУ пришли с обысками в Окружной админсуд Киева - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ
26.07.2019, 12:43

В Окружном административном суде Киева идет обыск

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро проводят обыск в Окружном административном суде Киева. Об этом сообщает источник LIGA.net в правоохранительных органах.

Официально LIGA.net подтвердили факт обысков только в пресс-службе НАБУ.

В суде получить комментарий не удалось, причины обыска пока неизвестны.

Ранее Окружной административный суд принял ряд резонансных решений: так, он признал незаконной национализацию ПриватБанка, отстранял от должности Ульяну Супрун, останавливал конкурс на должность главы таможни.

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гпу набу обыск окружной административный суд киева
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