Ляшко заявляет, что суд отстранил Супрун от должности: документ

Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности. Об этом лидер партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, выложив сканы решения суда.
Суд постановил удовлетворить иск частично: "Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра".
Около 12:30 в пресс-службе МОЗ журналисту LIGA.net сообщили, что пока ничего не знают о ситуации.
В 13:05 в Facebook минисерство подтвердило такое решение суда. "Консультируемся с "
Она также сообщила, что ОАСК уже рассматривал подобные иски и не удовлетворил ни один из них.
Позднее LIGA.net опубликует версию Супрун о том, что произошло в суде.