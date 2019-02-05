Ляшко заявляет, что суд отстранил Супрун от должности: документ

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности. Об этом лидер партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, выложив сканы решения суда.

Суд постановил удовлетворить иск частично: "Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра".

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Около 12:30 в пресс-службе МОЗ журналисту LIGA.net сообщили, что пока ничего не знают о ситуации.



В 13:05 в Facebook минисерство подтвердило такое решение суда. "Консультируемся с "

Фото: Facebook ЛяшкоВчера Супрун написала в Facebook , что 15 февраля состоится суд против нее. "Будет рассматриваться иск депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у меня компетенций (полномочий) к исполнению обязанностей. Что на самом деле является очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения", - написала она.

Она также сообщила, что ОАСК уже рассматривал подобные иски и не удовлетворил ни один из них.

Позднее LIGA.net опубликует версию Супрун о том, что произошло в суде.