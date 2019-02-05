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05.02.2019, 12:30

Ляшко заявляет, что суд отстранил Супрун от должности: документ

Ляшко заявляет, что суд отстранил Супрун от должности: документ - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд по иску депутата Радикальной партии отстранил и.о. министра здравоохранения от должности, сообщил Олег Ляшко. В Минздраве пока не комментируют.

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Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности. Об этом лидер партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, выложив сканы решения суда.

Суд постановил удовлетворить иск частично: "Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра".

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Около 12:30 в пресс-службе МОЗ журналисту LIGA.net сообщили, что пока ничего не знают о ситуации.

В 13:05 в Facebook минисерство подтвердило такое решение суда. "Консультируемся с "




Фото: Facebook Ляшко

Вчера Супрун написала в Facebook, что 15 февраля состоится суд против нее. "Будет рассматриваться иск депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у меня компетенций (полномочий) к исполнению обязанностей. Что на самом деле является очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения", - написала она.

Она также сообщила, что ОАСК уже рассматривал подобные иски и не удовлетворил ни один из них.

Позднее LIGA.net опубликует версию Супрун о том, что произошло в суде.

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Теги: ульяна супрун, Радикальная партия, олег ляшко, игорь мосийчук
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