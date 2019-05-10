30 судей Окружного админсуда Киева не явились на экзамен в ВККС

Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

Из 37 судей Окружного админсуда Киева 30 человек не явились на обязательное квалификационное оценивание в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), предоставив справки о болезни. Об этом говорится в ответе члена ВККС Сергея Козьякова на запрос адвоката Автомайдана Романа Маселко, который он опубликовал в Facebook.

Он сообщил, что 26 марта ВККС назначила квалификационный экзамен для 37 судей Окружного админсуда Киева.

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В апреле глава суда Павел Вовк направил в комиссию просьбу о перенесении экзамена по причине якобы чрезмерной загруженности судей в этот период, что якобы не позволяет им сдать экзамен.

Экзамен перенесен не был, поэтому 17 апреля на его сдачу явились лишь семеро судей из 37-ми, остальные 30 "не явились по причине временной нетрудоспособности, что подтвердили копиями соответствующих документов".

Этим 30-ти судьям ВККС перенес сдачу квалификационного экзамена на 25 мая.

В последние несколько месяцев Окружной админсуд Киева принял ряд резонансных решений – от незаконности переименования УПЦ МП до отмены национализации ПриватБанка. Об этом читайте в материале Власть над властью: как полсотни судей берут в заложники Украину.