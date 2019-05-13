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13.05.2019, 18:00

Глава ОАСК объяснил, почему его судьи не пришли на оценивание

Глава ОАСК объяснил, почему его судьи не пришли на оценивание - Фото
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

Из 37 судей Окружного админсуда 30 человек не явились на обязательное квалификационное оценивание в ВККС, предоставив справки о болезни

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Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк сомневается в объективности квалификационного оценивания, которое должны пройти его подчиненные в Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Так Вовк в интервью Судебно-юридической газете прокомментировал неявку 30 судей ОАСК на назначенный экзамен.

Как стало известно недавно, из 37 судей ОАСК 30 человек не явились на обязательное квалификационное оценивание в ВККС, предоставив справки о болезни.

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После этого Совет судей Украины заявил о готовности осуществить мониторинговый визит в Окружной админсуд Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения. 

"Конечно же, все судьи намерены проходить оценивание, как это определяет закон. Но в связи, в том числе, с недавним заявлением президента у меня есть сомнения насчет объективности этого процесса", - сказал Вовк.

18 апреля на совещании СНБО действующий президент Петр Порошенко поддержал предложение министра юстиции Павла Петренко обратиться к ВККС с просьбой ускорить квалификационное оценивание судей ОАСК.

Вовк говорит, что его сомнения в объективности оценивания "усиливаются тем, что сейчас в производстве суда находится много дел касательно полномочий членов ВККС", и в этом, на его взгляд, у членов комиссии усматривается конфликт интересов.

Также глава ОАСК заявил, что на судей оказывается "дополнительное давление" из-за того, что он рассматривает политические дела.

Кроме того Вовк посетовал на "сверхнормативную нагрузку" его судей.

"Для меня не является удивительным, что совокупность, в том числе, этих факторов негативно влияет на состояние здоровья отдельно взятых членов нашего коллектива", - сказал глава ОАСК.

Он заявил, что все судьи "намерены проходить оценивание".

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Теги: ОАСК, ВККС, оценивание, окружной админсуд, павел вовк
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