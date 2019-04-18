На совещании СНБО принят ряд решений по ситуации с ПриватБанком

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По результатам совещания в СНБО относительно ситуации с ПриватБанком президент Петр Порошенко дал ряд поручений по недопущению дестабилизации банковской и политической ситуации в Украине.

Нацбанку президент поручил обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка, укопмлектовав их наличными средствами.

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Минфину - проанализировать риски и угрозы возможного вступления в силу решения Окружного админсуда по ПриватБанку.

"Насколько я понимаю, в условиях, если мы изымем 155 млрд грн докапитализации, это потянет за собой риски в виде 100 млрд дополнительного финансирования Фонда гарантирования вкладов физлиц, которые государство будет обязано взять за счет средств госбюджета, а выплата этих денег будет иметь огромные риски и для инфляции, и для курса валют, и для стабильности банковской системы", - сказал Порошенко.

Президент также поддержал предложение министра юстиции Павла Петренко обратиться к Высшей квалификационной комиссии с просьбой ускорить квалификационное оценивание судей Окружного админсуда Киева, в том числе в части добропорядочности, с привлечением общественных активистов, "для того, чтобы перезапустить Окружной админсуд Киева".

СБУ и Генпрокуратуру Порошенко попросил после завершения всех судебных процедур изучить возможность открытия уголовного дела "за неправосудное решение".

Кроме того президент поручил пояснить обществу, что власть контролирует ситуацию и не допустит негативного развития событий.

Порошенко попросил МИД детально проинформировать международных партнеров Украины "касательно мотивации бывших акционеров (ПриватБанка, - ред.) и их политических представителей для шагов по дестабилизации политической ситуации в Украине".

Сегодня Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Министерство финансов и Нацбанк заявили, что обжалуют решение. Их позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.

