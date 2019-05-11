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11.05.2019, 20:59

Совет судей проведет мониторинг работы Окружного админсуда Киева

Совет судей проведет мониторинг работы Окружного админсуда Киева - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Совет судей отреагировал на сообщения о непрохождении судьями Окружного админсуда Киева квалификационного оценивания

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Совет судей Украины заявил о готовности осуществить мониторинговый визит в Окружной административный суд Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

Там отметили, что их заявление вызвано информацией о непрохождении судьями этого суда квалификационного оценивания в Высшей квалификационной комиссии судей.

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"…Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения", - сказано в сообщении.

Представители Совета судей должны составить объективную оценку сложившейся ситуации и сообщить свое мнение общественности.

В совете подчеркнули, что согласно переходным положениям Конституции все действующие судьи должны пройти квалификационное оценивание.

Там отметили, что отказ судьи от прохождения оценивания является основанием для его увольнения.

Как стало известно недавно, из 37 судей Окружного админсуда Киева 30 человек не явились на обязательное квалификационное оценивание в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), предоставив справки о болезни.

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Теги: суд, мониторинг, оценивание, окружной админсуд
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