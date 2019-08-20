Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от работы

Высший совет правосудия (ВСП) оставил в должности судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Ранее Генеральная прокуратура просила временно отстранить скандального судью Вовка в связи делом о возможном давлении на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).
14 августа заместитель генерального прокурора попросил временно отстранить Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судью Суворовского суда Одессы Ивана Шепетку от исполнения правосудия. Все трое проходят в деле о возможном давлении на членов ВККС.
Сегодня, как передает корреспондент LIGA.net, Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство Генпрокуратуры, отказав в отстранении Вовка.
Перед заседанием ВСП Вовк заявил, что 1 августа он ушел в отставку с должности главы ОАСК: "Я по собственному желанию снял с себя полномочия главы суда". При этом Вовк оставался судьей ОАСК.
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