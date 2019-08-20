Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от работы

Павел Вовк (скриншот видео)

Высший совет правосудия (ВСП) оставил в должности судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Ранее Генеральная прокуратура просила временно отстранить скандального судью Вовка в связи делом о возможном давлении на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

14 августа заместитель генерального прокурора попросил временно отстранить Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судью Суворовского суда Одессы Ивана Шепетку от исполнения правосудия. Все трое проходят в деле о возможном давлении на членов ВККС.

Сегодня, как передает корреспондент LIGA.net, Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство Генпрокуратуры, отказав в отстранении Вовка.

Перед заседанием ВСП Вовк заявил, что 1 августа он ушел в отставку с должности главы ОАСК: "Я по собственному желанию снял с себя полномочия главы суда". При этом Вовк оставался судьей ОАСК.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей .

из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей НАБУ также опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.

Вовк назвал их фальшивкой.

2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили

Читайте также: "Пойди, на**й, закинь ее!". НАБУ опубликовало прослушку Вовка