Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от работы

Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от работы - Фото
Павел Вовк (скриншот видео)
20.08.2019, 16:27

Судья Окружного административного суда Киева подозревается в возможном давлении на Высшую квалификационную комиссию судей

Высший совет правосудия (ВСП) оставил в должности судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Ранее Генеральная прокуратура просила временно отстранить скандального судью Вовка в связи делом о возможном давлении на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). 

14 августа заместитель генерального прокурора попросил временно отстранить Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судью Суворовского суда Одессы Ивана Шепетку от исполнения правосудия. Все трое проходят в деле о возможном давлении на членов ВККС. 

Сегодня, как передает корреспондент LIGA.net, Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство Генпрокуратуры, отказав в отстранении Вовка.

Перед заседанием ВСП Вовк заявил, что 1 августа он ушел в отставку с должности главы ОАСК: "Я по собственному желанию снял с себя полномочия главы суда". При этом Вовк оставался судьей ОАСК.

  • 26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей.
  • НАБУ также опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.
  • Вовк назвал их фальшивкой.
  • 2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили

Читайте также: "Пойди, на**й, закинь ее!". НАБУ опубликовало прослушку Вовка

Напишите нам
ОАСК ВККС всп павел вовк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 