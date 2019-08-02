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Главе ОАСК Павлу Вовку вручили подозрение, идет допрос

Главе ОАСК Павлу Вовку вручили подозрение, идет допрос - Фото
Павел Вовк (Фото: facebook.com/Павло Вовк)
02.08.2019, 15:36

Павел Вовк явился в Генеральную прокуратуру, где ему вручили подозрение

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручено подозрение о вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях, сообщила пресс-служба ГПУ в комментарии LIGA.net.

В данный момент идет допрос.

Кроме Вовка для вручения подозрений были вызваны в ГПУ судьи ОАСК Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и Иван Шепитко.

Пресс-служба ГПУ сообщила, что после вручения подозрений заместитель генерального прокурора Сергей Кизь обратится в Верховный совет правосудия с просьбой отстранить подозреваемых судей от исполнения обязанностей.

В качестве меры пресечения для Вовка и его коллег ГПУ будет просить о домашнем аресте.

Согласно опубликованным повесткам, подозрения касаются давления на ВККС, превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, вынесения заведомо неправосудных решений, дачи взяток, вмешательства в работу автоматического документооборота судей.

Ранее сообщалось, что главу ОАСК ждут в ГПУ 2 августа.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК.

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ОАСК павел вовк
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