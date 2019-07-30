ГПУ вызвала Вовка и судей ОАСК на допрос

Вовк Павел Фото: facebook.com/Павло Вовк

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Генпрокуратура вызывает главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка на допрос. Информацию о повестке опубликовала пресс-служба ГПУ.

Вовка ждут 2 августа в 14:00 для вручения письменного подозрения и допроса.

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Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, на допрос также вызвают троих судей ОАСК.

Судді ОАСК П.Вовк, Є.Аблов, І.Шепітко та І.Погрібніченко викликані до ГПУ для проведення процесуальних дій (вручення підозри та допиту) на 2 серпня 2019 р. https://t.co/VoWxZKJYhm — Лариса Сарган (@SarganLarysa) July 30, 2019

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК. Группу создали для расследований деятельности судей в период их работы во время Революции достоинства.

Однако во время сбора данных следствие задокументировало признаки других криминальных нарушений, не связанных с событиями на Майдане: вмешательство в работу ВККС, в том числе, попытки повлиять на кадровые решения, и шантаж.

Бюро опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК. Вовк назвал их фальшивкой.

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