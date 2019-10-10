Зеленский о ликвидации ОАСК: Дайте мне с ним разобраться

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимиру Зеленскому на пресс-марафоне задали вопрос о пленках судьи Павла Вовка и ликвидации Окружного административного суда Киева.

"Готов подписать указ, который поможет справедливости и по поводу окружного админсуда... Дайте мне с ним разобраться... Я даже еще не обговаривал этот вопрос со своей командой и даже не знаю, к каком состоянии это", - ответил Зеленский.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей .



В тот же день НАБУ опубликовало записи разговоров якобы главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.



2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили .

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей.

Читайте также: Власть над властью: как полсотни судей берут в заложники Украину