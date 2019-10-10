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Зеленский о ликвидации ОАСК: Дайте мне с ним разобраться

Зеленский о ликвидации ОАСК: Дайте мне с ним разобраться - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
10.10.2019, 23:45

Президент сказал, что пока не обговаривал этот вопрос со своей командой

Президент Владимиру Зеленскому на пресс-марафоне задали вопрос о пленках судьи Павла Вовка и ликвидации Окружного административного суда Киева. 

"Готов подписать указ, который поможет справедливости и по поводу окружного админсуда... Дайте мне с ним разобраться... Я даже еще не обговаривал этот вопрос со своей командой и даже не знаю, к каком состоянии это", - ответил Зеленский.

  • 26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей.
  • В тот же день НАБУ  опубликовало записи разговоров якобы главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.
  • 2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили
  • 20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей.

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Владимир Зеленский павел вовк ОАСК
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