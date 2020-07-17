Главу Окружного админсуда Павла Вовка и еще шестерых судей подозревают ни много ни мало в попытке захвата госвласти

НАБУ сообщило о разоблачении преступной группы во главе с председателем Окружного административного суда Киева Павлом Вовком, которая, по версии следствия, планировала захват государственной власти путем установления контроля за судебными органами Украины.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ. Окружной админсуд Киева за последние два года вынес ряд резонансных решений, вызвавших негативную реакцию в обществе. Он признал незаконной национализацию ПриватБанка, запретил Уляне Супрун осуществлять обязанности министра здравоохранения, останавливал конкурс на должность главы таможни и возобновлял скандального Романа Насирова на посту главы ГФС.

Деятельностью ОАСК заинтересовались правоохранители. В июле 2019 г НАБУ обнародовало прослушку разговоров судей ОАСК, из которых стало ясно, что они влияли на кадровые назначения в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и шантажировали чиновников принятием неправосудных решений. Вовку и еще трем судьям объявили о подозрении в вынесении заведомо неправосудных решений и вмешательстве в деятельность судебных органов. Расследование этого эпизода завершено, подозреваемые знакомятся с материалами.

ЧТО ПРОИЗОШЛО СЕГОДНЯ. Сегодня Вовку, его заместителю Евгению Аблову, еще пятерым судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку вручили новые подозрения. В НАБУ не уточняют статьи, но сообщают, что речь идет о создании Вовком преступной организации для захвата госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе. В ОАСК прошли обыски.

По версии следствия, организация принимала заказные решения в интересах политических элит и бизнес кругов за материальное вознаграждение. Для этого Вовк использовал схему по подаче искусственных, надуманных исков от подставных организаций или физлиц в свой же суд с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом. При этом в НАБУ установили, что судьи владеют дорогостоящими активами и ведут несопоставимый с уровнем официальных доходов образ жизни.

Бюро опубликовало новые записи разговоров, в которых глава и судьи ОАСК обсуждают с разными лицами принятие неправосудных решений за взятки, по мотивам личной мести или с целью захвата власти в судебной системе.

К примеру, Вовк в деле одной из финансово-промышленных групп говорит, что его судьи готовы за взятку принять необоснованное решение.

Глава ОАСК: Алло, привет. Смотри, я ж тебе скинул не с целью поспорить по поводу того, кто прав, кто не прав... Смотри, мои считают, что это сильный аргумент. Они хотят это написать, и они готовы этого не писать, а нписать какую-то х...ню, если есть в этом интерес, если твои... Я понимаю, что они рассуждают сейчас системно. Если они готовы проспонсировать это, то мы готовы тогда эту х...ню дать, а если они не готовы проспонсировать, то пусть сражаются.

Интересно также обсуждение плана запретить выезд за границу госслужащим после президентских выборов 2019 г, когда, по мнению НАБУ, Вовк хотел продемонстрировать свою власть и возможности суда, запугать и отомстить бывшим чиновникам из команды Порошенко.

Замглавы ОАСК 1: Ну я тебе скажу, бл..., МВД может дать команду 21-го, бл..., когда экзитполы объявят, и закрыть границу, ну для определенных людей, пограничники. "А какое основание у них есть?" - "А я вам говорю, надо".

Судья ОАСК: Это вообще надо сделать 29-го числа, официальное объявление, что когда проект еще.

Замглавы ОАСК 1 (шепотом): А давай кинем проект искового заявления, человек 150, "прошу запретить, бл..., обязать пограничников. "Вылететь, выезд запретить, выезд", на х..., и кинем, и пусть у нас лежит (смеются). И там расписать всех, кого можно, и распишут о ком-то, в любой момент можно обеспечение (имеется в виду решение об обеспечении иска) ...бануть на границу дал, понял. Обеспечение ...банул на границу, только бл... это, а чего нет. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Они бы пооб... на х...й все.

Замглавы ОАСК 2: Можно тогда кинуть и легально, хотя бы.

Замглавы ОАСК 1 (шепотом): И Козьякова (экс-глава ВККС), и Бенедисюка (экс-глава ВСП) на х...й, и Верховный Суд, на х...й всю эту х...ню, но кроме Грановского конечно. Хотя он нас это не просил, как говорится (смеются).

Глава ОАСК: Если бы они знали, за какими процессами мы стоим, я так думаю, что они бы ох...ли

Замглавы ОАСК 1: Я тебе говорю, когда у меня тут такой, а тот того.

Глава ОАСК: Я думаю, обосрется полстраны, бл.... Это шаг ох...тельный (смеются).

Другой разговор на ту же тему.

Посетитель: Кому будете запрещать выезд?

Глава ОАСК: Мы никому пока запрещать не будем, но иск не просто так появился. Есть определенные силы, я не могу рассказать.

Вовк обсуждает создание Порошенко комиссии по отбору членов Высшего совета правосудия.

Глава ОАСК: Даты еще нема, но уже создал комиссию, типа кого-то провести. Как бы ни Леша Филатов (бывший замглавы Администрации президента) не думал туда запрыгнуть. Не, них...я. Что значит, даже если запрыгнет. Мы какой-нибудь иск придумаем, не торопись таки. Нахер этого пид...са туда пускать. Я уже Саше передал, говорю: "Саша, в контексте наших дружеских отношений предупреждаю заранее, если я увижу какого-то пид...са, лично мне не нравящегося, можешь Петру Алексеевичу передать, что я его лично е...ну. Ну Гранику (бывшему депутату), я не мог лично Петру Алексеевичу такое написать (смеется).

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО, И ЧТО ДАЛЬШЕ. ОАСК наделен исключительными полномочиями в рассмотрении всех дел по искам к центральным органам власти. "Там рассматриваются иски, влияющие на государственную власть и руководство госорганов министерств и ведомств. Это не просто вмешательство, это использование полномочий судьи неправосудным методом", - говорил директор НАБУ Артем Сытник еще в начале расследования.

По данным НАБУ, в преступную организацию во главе с Вовком входят 12 человек. Сейчас детективы вручают подозрения еще четверым лицам. Также продолжаются обыски по месту работы и жительства участников преступной схемы.

В бюро отметили, что опубликованные записи - лишь часть большого массива информации. В рамках производства фигурируют должностные лица судебной ветви власти, Высший совет правосудия, Государственная судебная администрация, народные депутаты, руководители центральных органов государственной власти и других правоохранительных органов.

Таким образом дело ОАСК имеет шансы стать одним из самых громких антикоррупционных расследований в Украине, которое может привести к серьезным последствиям не только для судебной системы.

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Вадим Ребрина

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