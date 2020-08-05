"Пленки Вовка". У Зеленского отреагировали на скандальное дело судей ОАСК

Вопрос ликвидации ОАСК будут рассматривать лишь при наличии предусмотренных законом обстоятельств, отмечают в Офисе президента Зеленского

Вина судей Окружного админсуда Киева по делу о создании преступной группировки для захвата власти пока не доказана - и Офис президента не намерен вмешиваться в расследование. Об этом говорится в официальном ответе ОП на запрос НВ.

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В ОП отметили, что в Украине действует принцип презумпции невиновности, а суд пока не установил вину членов ОАСК в совершении преступлений. Ни ОП, ни сам президент не будут вмешиваться в ход расследования.

В ОП добавили, что вопрос ликвидации ОАСК будет рассматриваться лишь при наличии предусмотренных законом обстоятельств:

- изменении системы судоустройства;

- необходимости обеспечения доступности правосудия;

- оптимизации расходов госбюджета;

- изменении административно-территориального устройства страны.

В ОП также сообщили, что работают над усовершенствованием судебной системы вместе с представителями судебной ветви власти и Верховной Рады.

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Марк Сировой

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