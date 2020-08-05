"Пленки Вовка". У Зеленского отреагировали на скандальное дело судей ОАСК
Вопрос ликвидации ОАСК будут рассматривать лишь при наличии предусмотренных законом обстоятельств, отмечают в Офисе президента Зеленского
Вина судей Окружного админсуда Киева по делу о создании преступной группировки для захвата власти пока не доказана - и Офис президента не намерен вмешиваться в расследование. Об этом говорится в официальном ответе ОП на запрос НВ.
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В ОП отметили, что в Украине действует принцип презумпции невиновности, а суд пока не установил вину членов ОАСК в совершении преступлений. Ни ОП, ни сам президент не будут вмешиваться в ход расследования.
В ОП добавили, что вопрос ликвидации ОАСК будет рассматриваться лишь при наличии предусмотренных законом обстоятельств:
- изменении системы судоустройства;
- необходимости обеспечения доступности правосудия;
- оптимизации расходов госбюджета;
- изменении административно-территориального устройства страны.
В ОП также сообщили, что работают над усовершенствованием судебной системы вместе с представителями судебной ветви власти и Верховной Рады.
- 17 июля 2020-го НАБУ сообщило об обысках и вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку, его заму и пяти другим судьям, а также главе ГСА. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК для захвата госвласти. Вовк заявил, что ему не вручали подозрение, а сам он "находится в отпуске".
- НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Почитать расшифровки.
- Вчера в НАБУ сообщили, что судьи ОАСК игнорируют вызовы на допросы - и их могут объявить в розыск.
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