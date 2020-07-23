В Раде не хотят ликвидировать скандальный ОАСК – не знают, кем заменить судей

По словам "слуги народа" Андрея Костина, главы правового комитета, для жалоб на скандальные решения судов можно создать еще один суд

Глава комитета Рады по правовой политике Андрей Костин не поддерживает ликвидацию Окружного административного суда Киева, оскандалившегося в том числе с "пленками Вовка". Об этом нардеп от Слуги народа сказал РБК-Украина.

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По его словам, ОАСК можно ликвидировать и создать на его месте новый суд. "Но какими судьями его наполнять?" – задал он встречный вопрос.

Костин также не знает, на основании каких критериев "одних судей оставлять, а других нет".

По мнению депутата, любые "сомнительные" решения ОАСК можно пересмотреть в апелляционной и кассационной инстанциях. "Поэтому, на мой взгляд, ликвидация суда первой инстанции сама по себе не решает проблему", - сказал нардеп.

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Как вариант, говорит он, для рассмотрения жалоб на решения органов госвласти можно создать новый Высший специализированный суд.

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Евгений Пилипенко

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