Скандальный ОАСК написал Зеленскому о некоем злонамеренном "плане иностранцев"
В суде пожаловались президенту на "беспрецедентное давление". Там считают, что недавно были "положительные сдвиги в коммуникации судов и общества"
"Установление полного контроля над украинской судебной системой из-за границы". Так в Окружном админсуде Киева отреагировали на уголовное дело против главы этой структуры Павла Вовка и других судей. Пресс-служба ОАСК написала обращение к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив Запад в желании "назначить иностранцев управлять украинскими судьями и судами".
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В суде пишут, что есть некие "силы, которые финансируются и направляются из-за границы" и "план, в котором Украине отведена не слишком почетная роль", а "иностранные консультанты навязывают Украине "реформы".
Подобная риторика - о том, что "Украиной руководят из Вашингтона", с 2014 года присуща российской пропаганде.
Судьи отметили, что Зеленский "не мог не заметить попытки подорвать доверие украинцев к судам", и добавили: в том, что суды насквозь коррумпированы, "граждан убеждают политики, грантовые активисты и лояльные к ним СМИ".
ОАСК уверяет, что они, судьи, "как никто другой заинтересованы в проведении реальной судебной реформы".
Сам Вовк позднее выразил уверенность, что "эра грантовых активистов, тотального очернения судебной власти пройдет, а план по установлению из-за границы полного контроля над украинской судебной системой терпит фиаско". Он отметил, что аналогичное дело против действий ОАСК в 2019-м так и не было передано в суд.
- 17 июля 2020-го НАБУ сообщило об обысках и вручении подозрений главе ОАСК Вовку, его заму и пяти другим судьям, а также главе ГСА. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК для захвата госвласти. Вовк заявил, что ему не вручали подозрение, а сам он "находится в отпуске".
- НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела, некоторые цитаты из которых уже стали мемами в соцсетях.
- Все расшифровки скандальных аудиозаписей из ОАСК можно почитать здесь.
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