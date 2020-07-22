Скандальный ОАСК написал Зеленскому о некоем злонамеренном "плане иностранцев"

В суде пожаловались президенту на "беспрецедентное давление". Там считают, что недавно были "положительные сдвиги в коммуникации судов и общества"

"Установление полного контроля над украинской судебной системой из-за границы". Так в Окружном админсуде Киева отреагировали на уголовное дело против главы этой структуры Павла Вовка и других судей. Пресс-служба ОАСК написала обращение к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив Запад в желании "назначить иностранцев управлять украинскими судьями и судами".

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В суде пишут, что есть некие "силы, которые финансируются и направляются из-за границы" и "план, в котором Украине отведена не слишком почетная роль", а "иностранные консультанты навязывают Украине "реформы".

Подобная риторика - о том, что "Украиной руководят из Вашингтона", с 2014 года присуща российской пропаганде.

Судьи отметили, что Зеленский "не мог не заметить попытки подорвать доверие украинцев к судам", и добавили: в том, что суды насквозь коррумпированы, "граждан убеждают политики, грантовые активисты и лояльные к ним СМИ".

Опрос центра Разумкова в феврале 2020 года показал, что "полностью доверяют" судам 1,7% украинцев, "скорее доверяют" 11,5%.

ОАСК уверяет, что они, судьи, "как никто другой заинтересованы в проведении реальной судебной реформы".

Сам Вовк позднее выразил уверенность, что "эра грантовых активистов, тотального очернения судебной власти пройдет, а план по установлению из-за границы полного контроля над украинской судебной системой терпит фиаско". Он отметил, что аналогичное дело против действий ОАСК в 2019-м так и не было передано в суд.

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Евгений Пилипенко

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