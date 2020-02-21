Украинцы больше всего доверяют армии - опрос Центра Разумкова

Фото: пресс-служба 30-й ОМБр

Среди исполнительных и правоохранительных органов власти украинцы больше всего доверяют Вооруженным Силам Украины - 69%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

На втором месте – Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ей доверяют 65% респондентов, Госпогранслужбе - 60%, Нацгвардии - 60%.

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Фото: razumkov.org.ua

Недоверие чаще выражается госудаппарату (чиновникам) - 77%, судебной системе в целом - 76%, местным судам - 71%, прокуратуре - 68%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре - 66%, Национальному антикоррупционному бюро Украины - 65%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции - 65%.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме Крыма и временно оккупированного Донбасса. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, так случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

24 октября сообщалось, что по данным опроса соцгруппы Рейтинг армии доверяли 65%.

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