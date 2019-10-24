Кому доверяют и кому не доверяют украинцы - опрос группы Рейтинг

Владимир Зеленский и Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба президента)

Украинцы стали больше доверять центральным органам власти: президенту, правительству и парламенту. Об этом говорят данные опроса, проведенного 19 - 22 октября Социологической группой Рейтинг.

Больше всего украинцы доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), президенту (66%) и армии (65%). Высоким уровнем доверия пользуется и церковь (56%).

Общественным организациям доверяют 48% опрошенных, городским и сельским головам - 47%, Нацгвардии - 46%, правительству - 45%, Верховной Раде -44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 42%, СБУ - 38%, областным госадминистрациям - 32%.

Другим институциям скорее не доверяют, чем доверяют. Полиции не доверяют 49%, доверяют - 31%, погранслужбе - 41% и 23% соответственно, ГБР - 41% и 23%, налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19%, НАБУ - 49% и 17%, Нацагенству по вопросам предотвращения коррупции - 48% и 15%.

Наибольшее недоверие вызывают органы прокуратуры (62%) и суды (66%). Доверяют им лишь 14-15% опрошенных.

Опрос проведен 19-22 октября 2019 года среди 2500 граждан от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2%.

11 октября стал известен рейтинг доверия украинцев к политикам - опрос Центра Разумкова.

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