Чего опасаются украинцы - опрос группы Рейтинг

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Наибольшей угрозой на сегодня украинцы считают массовый выезд за границу - такой вариант ответа выбрало 56% опрошенных в рамках исследования Социологической группы Рейтинг, проведенного 19 - 22 октября.

Другие опасения украинцев распределились так:

- около 45% угрозами считают экономический упадок и обнищание населения;

- от 30% до 40% - ухудшение здоровья нации, экологические катастрофы, полномасштабную войну с Россией, рост преступности, деградацию и вымирание населения;

- от 20% до 30% - распад страны, девальвацию гривны, безвластие и массовые беспорядки;

- от 13% до 17% - установление диктатуры, голод, международную изоляцию Украины и терроризм.

За последние три месяца ощутимо выросла актуальность таких угроз, как ухудшение здоровья нации, экологических катастроф, войны с Россией. Напротив, меньше украинцев стали считать угрозами девальвацию гривны и инфляцию, отмечают исследователи Рейтинга.

Опрос проведен 19-22 октября 2019 года среди 2500 граждан от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2%.

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