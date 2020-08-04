НАБУ: Судьи Окружного админсуда не ходят на допросы, их могут объявить в розыск
Бюро уточняет, что шестеро подозреваемых это проигнорировали пять вызовов, трое - шесть
Национальное антикоррупционное бюро в очередной раз вызывает председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителя и судей этого суда на допрос – соответствующие повестки опубликованы на сайте НАБУ.
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Как отмечается, допросы назначены на 10-11 августа.
В НАБУ пишут, что все предыдущие вызовы девять судей, которых подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над рядом госорганов, проигнорировали. Бюро уточняет, что шестеро подозреваемых это сделали пять раз, трое - шесть раз.
В то же время, сообщают правоохранители, остальные подозреваемые - двое адвокатов и председатель Государственной судебной администрации - появляются на вызовы и контактируют с детективами.
НАБУ информирует, что в случае очередной неявки подозреваемых на вызов к детективам, Бюро будет вынуждено объявить их в розыск и обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о необходимости применения мер принуждения.
- 17 июля 2020-го НАБУ сообщило об обысках и вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку, его заму и пяти другим судьям, а также главе ГСА. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК для захвата госвласти. Вовк заявил, что ему не вручали подозрение, а сам он "находится в отпуске".
- НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Почитать расшифровки.
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