У Венедиктовой пытались сорвать операцию НАБУ по делу ОАСК - СМИ

Один из глав департамента ОГП пытался заставить прокуроров не ехать вместе с НАБУ на обыски по делу ОАСК, сообщает журналист

Руководство Офиса генпрокурора якобы пыталось сорвать операцию Национального антикоррупционного бюро по делу Окружного админсуда Киева. Об этом пишет главред издания Цензор.нет Юрий Бутусов.

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Он опубликовал аудиофайл, на котором записан разговор якобы между начальником Департамента ОГП по надзору за Госбюро расселдований и его подчиненными – двумя прокурорами, которые являются процессуальными руководителями по делу ОАСК. Беседа состоялось в столичном ресторане Веранда за день до обысков, утверждает журналист.

Бутусов отмечает, что по закону прокуроры являются независимыми процессуальными лицами, а потому получать информацию об их действиях и давать им какие-либо указания начальник не имеет права.

Однако на пленках якобы начальник говорит подчиненным не ехать на операцию НАБУ, пока он не выяснит ситуацию, не доложит об этом генпрокурору Ирине Венедиктовой и они "не примут решение".

"Начальник (Н): - Никто никуда пока не едет. Я в восемь часов приезжаю. Любович (замгенпрокурора, - ред.) завтра будет (на обысках, - ред.)?

Подчиненный (П): - Думаю, нет.

Н: - Смотри, мы не то чтобы там срываем или что-то еще. В восемь часов я приезжаю завтра, выясняю все эти моменты и потом принимаем решение, докладываем генеральному прокурору и потом что-то предпринимаем. Это понятно?"

Затем якобы начальник требует раскрыть детали дела: "Судья Вовк, пятое-десятое. Я уже знаю больше, чем вы. Поверьте мне. Раскрывать - не раскрывать. Вы хотите, чтобы я поговорил по-нормальному? Я могу поговорить по-нормальному. Могу поговорить в другом русле. Мы должны просто знать".

Якобы начальник также спрашивает, участвуют ли в расследовании детективы НАБУ и сотрудники департамента по делам Майдана. Затем он говорит, что Венедиктова якобы не осведомлена по делу, хотя "генпрокурор должен знать".

Однако якобы подчиненный возражает: "Она была (на совещании по делу, - ред.), ее помощник, Любович, детективы, Калужинский (заместитель директора НАБУ, - ред.)".

В конце беседы якобы начальник повторяет, что без его указаний никто никуда не едет и не делает никаких движений.

Бутусов пока не раскрывает имен фигурантов беседы, однако обещает сделать это в скором времени. Он также считает, что руководство ОГП якобы могло получить указание власти сорвать операции НАБУ.

В ОГП пока не отреагировали на информацию журналиста. LIGA.net направила запрос в ОГП, НАБУ, Офис президента и правоохранительные органы с просьбой прокомментировать инцидент и рассказать, что известно о ситуации им.

Марк Сировой

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